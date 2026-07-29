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Das Bild zeigt die Band "Earth Wind and Fire Experience", die aus 13 Mitgliedern besteht, die in weißer Kleidung gekleidet sind. Die Bandmitglieder stehen in mehreren Reihen vor einem einfarbigen, hellen Hintergrund. In der ersten Reihe stehen vier Musiker: in der Mitte ein Mann mit einem goldenen Saxophon, andere halten Instrumente oder stehen einfach. Sie zeichnen sich durch verschiedene Kleidungsstile aus, darunter T-Shirts und Hemden mit unterschiedlichen Designs. Einige tragen Hüte oder Sonnenbrillen. Die Band präsentiert eine Mischung aus Funk-, Soul- und Disco-Musik und ist bekannt für ihre Live-Auftritte. Der Schriftzug "EWF EXPERIENCE" und der Hinweis auf den Gründer Al McKay sind prominent im Bild platziert. Im Hintergrund sind keine weiteren Details oder spezifische Orte sichtbar.

Kultur

Earth, Wind & Fire Experience - Donauinselfest 2026

Ob "September", "Boogie Wonderland", "After The Love Has Gone" oder "Let’s Groove" – diese Show ist ein Muss für alle Fans großartiger Live-Musik.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
18.08.2026
03:05 - 04:20 Uhr

Die Earth, Wind & Fire Experience bringt den unverwechselbaren Sound einer der erfolgreichsten Funk- und Soul-Bands aller Zeiten zurück auf die Bühne! z

Auf der Radio Wien Festbühne am Donauinselfest spielt die erstklassige Tourband unter der Leitung des ehemaligen EWF-Gitarristen Al McKay auf, die als eine der weltweit heißesten Live-Formationen in Funk & Soul gilt. Ein Feuerwerk aus mitreißendem Groove, legendären Hits und purer Energie.

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