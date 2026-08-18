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Das Bild zeigt eine Frau mit langen, blonden Haaren und strahlend blauen Augen. Sie trägt ein schwarzes, samtiges Oberteil mit Fransen an den Ärmeln. Die Frau breitet ihre Arme aus und hat einen fröhlichen Gesichtsausdruck, während sie in die Kamera lächelt. Im Hintergrund ist eine glänzende, schimmernde Fläche aus kleinen quadratischen Spiegeln zu sehen, die Licht reflektiert. Das Foto wurde während des Donauinselfests 2023 aufgenommen.

Kultur

Bonnie Tyler - Donauinselfest 2023

Weltstar Bonnie Tyler ist am 08. Juli 2026 verstorben, hier präsentieren wir ihren Auftritt auf der Festbühne des Wiener Donauinselfests 2023.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
22.09.2026
02:05 - 03:10 Uhr

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Donauinselfest – Sendetypical

Donauinselfest

Für zehntausende begeisterte Fans war dieses Konzert einer der Höhepunkte des Festivals. In Erinnerung an ihre außergewöhnliche Karriere zeigt die Sendung noch einmal besondere Bühnenmomente auf der Donauinsel.

Mit ihrer unverwechselbaren Stimme und ihrer starken Präsenz begeisterte die Sängerin das Publikum und prägte den Abend mit ihren größten Hits. Klassiker wie "Total Eclipse of the Heart", "Lost in France", "It's a Heartache" und "Holding Out For A Hero" wurden zu den Höhepunkten des Auftritts. Ein Konzert voller bekannter Melodien und Erinnerungen, das die Bedeutung einer der markantesten Stimmen der internationalen Musikszene würdigt.

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