Bonnie Tyler - Donauinselfest 2023

Für zehntausende begeisterte Fans war dieses Konzert einer der Höhepunkte des Festivals. In Erinnerung an ihre außergewöhnliche Karriere zeigt die Sendung noch einmal besondere Bühnenmomente auf der Donauinsel.



Mit ihrer unverwechselbaren Stimme und ihrer starken Präsenz begeisterte die Sängerin das Publikum und prägte den Abend mit ihren größten Hits. Klassiker wie "Total Eclipse of the Heart", "Lost in France", "It's a Heartache" und "Holding Out For A Hero" wurden zu den Höhepunkten des Auftritts. Ein Konzert voller bekannter Melodien und Erinnerungen, das die Bedeutung einer der markantesten Stimmen der internationalen Musikszene würdigt.