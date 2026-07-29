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Das Bild zeigt eine weibliche Schauspielerin auf einer Bühne. Sie hat schulterlange, lockige blonde Haare und trägt ein langärmliges Oberteil in dunklem Blau mit helleren Akzenten sowie eine schwarze Hose. Die Künstlerin hat ein freundliches, einladendes Lächeln und gestikuliert, während sie sich dem Publikum zuwendet. Im Hintergrund ist eine Bühnenbeleuchtung zu sehen, die in verschiedenen Farben leuchtet, insbesondere in Purpur und Weiß. Die Lichter werfen Strahlen auf die Bühne und erzeugen eine dynamische Atmosphäre. Rechts von ihr steht ein schwarzer Stuhl, und auf der Bühne sind schwache Nebelschwaden zu erkennen. Die gesamte Szenerie vermittelt eine lebhafte, unterhaltsame Stimmung, die auf eine Performance hindeutet.

Kultur

Barbara Balldini - Donauinselfest 2026

Wenn es um die wirklich wichtigen Dinge im Leben geht - Liebe, Lust und all die Irrungen und Wirrungen im Bett - ist Barbara Balldini die beste Ansprechperson.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
29.08.2026
03:00 - 03:30 Uhr

Mit entwaffnender Offenheit, viel Witz und einem Augenzwinkern spricht sie aus, was Viele denken, aber sich selten zu sagen trauen. Dabei bleibt fast kein Tabu unberührt und kein Auge trocken. Ein Auftritt, der zum Lachen, Staunen und vielen °Aha-Erlebnissen" einlädt - ehrlich, offen und herrlich befreiend."

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