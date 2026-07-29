Kultur
Angelika Niedetzky - Donauinselfest 2026
Angelika Niedetzky nimmt das Leben, wie es ist - und dreht es einmal genüsslich durch den Pointenwolf.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 08.08.2026
- 01:00 - 01:30 Uhr
- Verfügbar in
- EBU
Mit viel Herz, scharfem Blick und einer ordentlichen Portion Selbstironie erzählt sie von Beziehungen, Erwartungen und den kleinen Katastrophen des Alltags. Dabei trifft sie den Nerv des Publikums punktgenau.
Ein Auftritt zum Wiedererkennen, Mitlachen und genüsslichen Kopfnicken.