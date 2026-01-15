Die Schweiz – Der Geschmack der Berge

Die Schweiz ist in der internationalen Wahrnehmung eng verbunden mit traditionellen Produkten, die seit Jahrhunderten gehegt und gepflegt werden.
Traditionsbetriebe öffnen ihre Türen und lüften gut gehütete Geheimnisse: Die Wursterin aus dem Bergell, der Toggenburger Käsemeister und der Hexer aus dem Entlebuch offenbaren ihren guten Geschmack und ihre handwerklichen Fertigkeiten. Fünf Persönlichkeiten zeigen, wie sie aus Rohstoffen der Natur Lebensmittel herstellen, die sie zur Kunst erheben.
