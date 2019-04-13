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Bauhaus weltweit

Barcelona Chair , Entwurf Mies van der Rohe, anlässlich der Weltausstellung 1929 in Barcelona

Kultur -

Bauhaus: Barcelona Chair 1 | 11

Barcelona Chair , Entwurf Mies van der Rohe, anlässlich der Weltausstellung 1929 in Barcelona

Sendungsbereich:
Die Bauhaus-Revolution
Quelle:
Quelle: ZDF_Claudia Rauch | 13.04.2019
Frontansicht auf ein Mietshaus im Bauhaus-Stil

Kultur -

Bauhaus: Mietshaus Dessau 2 | 11

Eines der Meisterhäuser in Dessau, in denen die Professoren lebten. Entwurf Walter Gropius

Sendungsbereich:
Die Bauhaus-Revolution
Quelle:
Quelle: ZDF_Claudia Rauch | 13.04.2019
Straße in der Weissenhof-Siedlung in Stuttgart.

Kultur -

Bauhaus: Weissenhof Siedlung 3 | 11

Weissenhof-Siedlung Stuttgart, 1927 vom Werkbund unter der Leitung von Mies van der Rohe errichtet

Sendungsbereich:
Die Bauhaus-Revolution
Quelle:
Quelle: ZDF_Claudia Rauch | 13.04.2019
Pavillon von Mies van der Rohe zur Weltausstellung 1929 in Barcelona

Kultur -

Bauhaus: Pavillion 4 | 11

Pavillon von Mies van der Rohe zur Weltausstellung 1929 in Barcelona

Sendungsbereich:
Die Bauhaus-Revolution
Quelle:
Quelle: ZDF Claudia Rauch | 13.04.2019
Die Küste von Tel Aviv

Kultur -

Standbild: Bauhaus Tel Aviv 5 | 11

Tel Aviv, die größte Sammlung von Häusern im Bauhaus-Stil befindet sich heute hier

Sendungsbereich:
Die Bauhaus-Revolution
Quelle:
Quelle: ZDF_Claudia Rauch | 13.04.2019
Frontansicht auf das Bauhaus-Gebäude in Dessau

Kultur -

Standbild: Bauhaus Dessau 6 | 11

Das berühmte Hauptgebäude des Bauhauses in Dessau

Sendungsbereich:
Die Bauhaus-Revolution
Quelle:
Quelle: ZDF_Claudia Rauch | 13.04.2019
Schwarz-weiß Aufnahme von Walter Gropius.

Kultur -

Walter Gropius 7 | 11

1919 gründete Walter Gropius in Weimar das Bauhaus - eine neue Kunstschule, die Leben, Handwerk und Kunst unter einem Dach vereinen sollte.

Sendungsbereich:
Die Bauhaus-Revolution
Quelle:
Quelle: dpa | 13.04.2019
Schwarz-weiß Aufnahme von Ludwig Mies van der Rohe.

Kultur -

Ludwig Mies van der Rohe 8 | 11

Ludwig Mies van der Rohe - 1930-33 Direktor der Bauhauses

Sendungsbereich:
Die Bauhaus-Revolution
Quelle:
Quelle: dpa | 13.04.2019
Nachaufnahme von Martino Stierli.

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Martino Stierli 9 | 11

Martino Stierli, Chefkurator Architektur und Design des Museum of Modern Arts New York

Sendungsbereich:
Die Bauhaus-Revolution
Quelle:
Quelle: ZDF_Claudia Rauch | 13.04.2019
Nahaufnahme von Martin Mäntele.

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Martin Mäntele 10 | 11

Martin Mäntele, Leiter des Archivs der Hochschule für Gestaltung Stadt Ulm

Sendungsbereich:
Die Bauhaus-Revolution
Quelle:
Quelle: ZDF_Claudia Rauch | 13.04.2019
Jürgen Mayer betrachtet Kunststück.

Kultur -

Jürgen Mayer 11 | 11

Jürgen Mayer, Berliner Architekt und Träger des Mies van der Rohe-Preises, im Wissenschaftlichen Beirat der Stiftung Bauhaus Dessau

Sendungsbereich:
Die Bauhaus-Revolution
Quelle:
Quelle: ZDF_Claudia Rauch | 13.04.2019

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