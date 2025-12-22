Hauptnavigation

Eine dunkel gekleidetet Menschenmenge steht einer Frau im weissen Kleid gegenüber

Kultur

Der Ring des Nibelungen: Götterdämmerung

Die Inszenierung der Götterdämmerung am Opernhaus Zürich, dem letzten Teil von Wagners Ring-Zyklus, liefert ein atemberaubendes Finale der epischen Saga.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
01.01.2026
20:15 - 00:50 Uhr

Der Ring des Nibelungen Sendetypical 2400x1350 16zu9

Der Ring des Nibelungen

Unter der Regie von Andreas Homoki entfaltet sich die Erzählung von Siegfrieds Verrat und dem Untergang der Götter zu einem fesselnden Spektakel. Homoki lässt die Geschichte für sich selbst sprechen und hebt die emotionalen Konflikte zwischen Siegfried, Brünnhilde und Hagen hervor, ohne dabei zu schwerfällig zu interpretieren.

In der Nähe von Wagners ehemaligem Wohnsitz in Zürich, wo ein Großteil des «Rings» komponiert wurde, führte das Opernhaus Zürich im Mai 2024 unter der musikalischen Leitung von Gianandrea Noseda erstmals seit mehr als 20 Jahren wieder einen kompletten Ring-Zyklus auf.

«In gewisser Weise kehrt der Ring zu seinen Ursprüngen zurück», sagt Andreas Homoki, der Regisseur von Wagners grandiosem Mythos, der den Aufstieg und Fall einer ganzen Welt schildert und sich mit Themen wie Liebe, Schicksal, Mut und Verrat auseinandersetzt.

Im Kern ist «Der Ring des Nibelungen» auch ein Familiendrama über Wotan, den Göttervater, und sein Ringen um Vertragstreue und Vertragsbruch, über Freiheit und Unfreiheit, sowie seine verzweifelten Versuche, den Untergang aufzuhalten, den er selbst eingeleitet hat.

Homokis Inszenierung bringt die Götter, Menschen und Fabelwesen einander erstaunlich nahe und macht ihre Beziehungen und Motivationen durch eine sorgfältige Darstellung der Charaktere lebendig und überzeugend. Die exzellente Solistenbesetzung bleibt über alle vier Opern konstant, was die dramaturgische Intensität noch weiter erhöht: Tomasz Konieczny als Wotan, Camilla Nylund als Brünnhilde, Christopher Purves als Alberich, Wolfgang Ablinger-Sperrhacke als Mime und Klaus Florian Vogt als Siegfried, der in Homokis Zürcher Inszenierung sein Rollendebüt feierte.

Richard Wagner

Der Ring des Nibelungen

Live-Aufzeichnungen aus dem Opernhaus Zürich, Mai 2024

Andreas Homoki - Philharmonia Zürich - Gianandrea Noseda

