Die Verleihung findet am 8. und 9. September in Köln statt. Im Rahmen der „Nacht der Kreativen“ am 8. September erhalten die Preisträger:innen in den kreativen Gewerken ihre Auszeichnungen. Am 9. September werden im Rahmen der Gala die Auszeichnungen in den Werkkategorien und der Ehrenpreis der Stifter verliehen.
Der Deutsche Fernsehpreis wird seit 1999 zur Würdigung hervorragender Leistungen für das Fernsehen verliehen. Gestiftet wird die Auszeichnung von ZDF, SAT.1, ARD, Deutscher Telekom und RTL.