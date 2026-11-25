Kultur
Velvet Revolution feat. Jelena Kuljic
Das 2015 von Daniel Erdmann gegründete Trio Velvet Revolution hat einen einzigartigen musikalischen Erzählstil und Sound. Gemeinsam mit Sängerin Jelena Kuljić eröffnet es neue kreative Räume.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 08.12.2026
- 04:25 - 05:05 Uhr
- Verfügbar in
- D / CH / A
Mit Théo Ceccaldi an Geige und Bratsche, Vibraphonist Jim Hart und Daniel Erdmann vereint das Trio außergewöhnliche Klangfarben und ungeahnte Tiefenwirksamkeit. Sein Name erinnert an die Kultband "Velvet Underground".
Diese Verbindung inspirierte Daniel Erdmann zu Neuinterpretationen ikonischer Lou-Reed-Songs, die einst von Nico gesungen wurden. Mit ihrer expressiven Stimme vertont Jelena Kuljić neue Texte über Liebe und Leben – pointiert und hintersinnig.