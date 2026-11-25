Kultur
Rebecca Trescher Quartett
Rebecca Trescher, "Rising Star" und Meisterin der Klangfülle, erschafft mit ihrem neuen Quartett orchestrale Welten. Ihre Musik beflügelt die Fantasie und setzt neue Maßstäbe im Jazz.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 08.12.2026
- 03:45 - 04:25 Uhr
- Verfügbar in
- D / CH / A
Es spielt keine Rolle, wie viele Mitstreiter ihr zur Verfügung stehen: Rebecca Trescher lässt jedes ihrer Ensembles groß klingen. Mit Texturen, Stimmführungen und Rollenverteilungen entwickelt sie ein Klangbild von nahezu orchestraler Qualität.
Die vielfach preisgekrönte Musikerin erhielt 2022 den Titel "Rising Star" des US-Magazins "Down Beat". Die in Nürnberg und Berlin ansässige Klarinettistin hat seit ihrem Debüt als Bandleaderin neun Alben veröffentlicht und übersetzt Impressionen und Gefühle in subtil swingende Musik.