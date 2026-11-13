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Nils Wogram neues Werk "Muse" - BR Clubkonzert im Münchner Bergson

Kultur

Nils Wogram's Muse

Nils Wogram zählt zu den prägenden Persönlichkeiten des deutschen Jazz. Mit seinem Quartett aus Harfe, Altsaxophon, Viola und Posaune schuf er eine außergewöhnliche Klangwelt.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
01.12.2026
04:50 - 05:30 Uhr

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BR Clubkonzert Sendetypical 2400x1350 16zu9

BR Clubkonzert

Die einzigartige Besetzung entspricht Wograms Vorstellung von sinnlicher Kammermusikalität. Das Ensemble verbindet Klassik, Impressionismus, afroamerikanische Musiktradition und osteuropäische Rhythmen zu einem eigenständigen Klang.

Der vielfach preisgekrönte Posaunist ist bekannt für seine langlebigen Bands und intensiven Soloprogramme. Seine Kompositionen schaffen ein eigenes Gefäß musikalischer Zusammengehörigkeit und entfalten eine große poetische Kraft.

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