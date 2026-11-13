Kultur
Nils Wogram's Muse
Nils Wogram zählt zu den prägenden Persönlichkeiten des deutschen Jazz. Mit seinem Quartett aus Harfe, Altsaxophon, Viola und Posaune schuf er eine außergewöhnliche Klangwelt.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 01.12.2026
- 04:50 - 05:30 Uhr
Die einzigartige Besetzung entspricht Wograms Vorstellung von sinnlicher Kammermusikalität. Das Ensemble verbindet Klassik, Impressionismus, afroamerikanische Musiktradition und osteuropäische Rhythmen zu einem eigenständigen Klang.
Der vielfach preisgekrönte Posaunist ist bekannt für seine langlebigen Bands und intensiven Soloprogramme. Seine Kompositionen schaffen ein eigenes Gefäß musikalischer Zusammengehörigkeit und entfalten eine große poetische Kraft.