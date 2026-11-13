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Céline Rudolph AMARÉ bei Jazz im Bergson Kunstkraftwerk | BR Clubkonzert

Kultur

Céline Rudolph - AMARÉ

Im Programm- und Albumtitel "AMARÉ" verschmelzen die portugiesischen Wörter "a maré", die Gezeiten, und "amar é", zu lieben heißt. Das Trio erzählt von Wandel, Hingabe und Abenteuer.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
01.12.2026
04:05 - 04:50 Uhr

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BR Clubkonzert

Die bewegliche Stimme von Céline Rudolph verbindet sich mit den kristallinen Läufen und klangsatten Akkorden von João Luis Nogueira und Henrique Gomide. So entsteht ein Contemporary Brazilian Chamber Jazz.

Afrikanisches Erbe, kammermusikalische Klangsprache und jazztypische Improvisationslust prägen die gemeinsame Klangwelt. Brasilien ist ihr musikalischer Bezugspunkt. Mit diesem Trio setzt die vielfach ausgezeichnete Sängerin und Komponistin ein besonderes Glanzlicht ihrer Karriere.

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