Kultur
Joe Goldberg
Joe Goldberg, der Romantiker unter den Bösewichten. Sein Verliebtsein ist immer Obsession. Wann wird die Sehnsucht nach der großen Liebe zerstörerisch?
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Von seinem Vater misshandelt, von seiner Mutter verlassen, sucht Joe nach der perfekten Liebe. Doch sobald sein Idealbild Risse bekommt, wittert er Verrat. In Spielszenen befragt eine Psychologin den untergetauchten Joe – ohne zu wissen, wen sie vor sich hat.
Ein Stalker, der sich als romantischen Helden sieht
Joe Goldberg ist kein klassischer Bösewicht. Er hält sich selbst für einen sensiblen, aufmerksamen und zutiefst liebenden Menschen. Er beobachtet Frauen, recherchiert ihr Leben und deutet ihr Handeln immer so, dass es in seine Fantasie eines gemeinsamen Lebens passt. Was er für Nähe hält, wird für die Frauen und die Menschen in ihrem Umfeld schnell lebensbedrohlich.
Die Folge untersucht, wie aus Projektion Kontrolle und aus Kontrolle Gewalt werden kann. Warum verlieren Menschen den Blick für die eigenen Grenzüberschreitungen? Und wie kann sich ein Täter selbst zum Helden seiner Geschichte machen, während er längst zur Gefahr geworden ist?
Ein Film von Kim Uhlich und Lisa-Marie Schnell