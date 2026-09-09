Kultur
Hannibal Lecter
Hannibal Lecter ist gebildet, höflich und kultiviert – und zugleich ein brutaler Mörder. Warum fasziniert uns ein Mensch, vor dem wir uns eigentlich fürchten müssten?
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 17.10.2026
- 19:20 - 20:00 Uhr
Wann kippen das Bedürfnis nach Kontrolle und das Gefühl eigener Überlegenheit in bösartige Manipulation? In Spielszenen begegnet eine Psychologin dem jungen Hannibal Lecter – noch bevor er zum berüchtigten Serienkiller wurde.
Bekannter Bösewicht in der Filmgeschichte
Hannibal Lecter gehört zu den bekanntesten Bösewichten der Filmgeschichte. Er ist nicht laut, nicht impulsiv und nicht offensichtlich bedrohlich. Im Gegenteil: Seine Höflichkeit, sein Wissen und sein kultiviertes Auftreten machen ihn so anziehend. Gerade darin liegt seine Macht. Er erkennt die Schwächen seines Gegenübers und weiß sie für sich zu nutzen.
Die Folge fragt, warum wir uns von Figuren verführen lassen, deren Verhalten wir eigentlich ablehnen müssten. Was geschieht, wenn Intelligenz, Selbstbeherrschung und Charisma mit Empathielosigkeit verbunden sind? Und warum kann die Begegnung mit einem Täter zugleich Angst und Bewunderung auslösen?
Ein Film von Kim Uhlich und Lisa-Marie Schnell