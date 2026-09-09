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  4. Böse: "Der Joker" und die Psychologie der Gewalt
Nahaufnahme eines als Clown geschminkten Jungen. Sein Gesicht ist zur Hälfte im Dunkeln, auf seiner Stirn ist klein eine Szene des tanzenden Jokers eingeblendet.

Kultur

Der Joker

Joker, der anarchische Clown des Chaos, fasziniert und verstört zugleich. Doch wann wird aus einem verletzten Menschen ein Täter – und können wir das Böse erkennen, bevor es sichtbar wird?

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2026
Datum:
Sendetermin
10.10.2026
19:20 - 20:00 Uhr

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Wir leben Kultur

BÖSE

Vom gedemütigten Außenseiter zur Ikone des Chaos: Die Folge blickt auf Arthur Flecks Verwandlung zum Joker und fragt, wo die Grenze zwischen Verletzung und Gewalt verläuft. In Spielszenen begegnet eine Psychologin dem jungen Joker – ohne zu wissen, wer vor ihr sitzt.

Hätte eine Psychologin die Wandlung sehen können?

Der Joker ist mehr als ein Filmschurke: Er ist Projektionsfläche für Rebellion, Wut und die Lust an der Grenzüberschreitung. Doch hinter der Ikone steht zunächst ein unscheinbarer, verletzlicher Mensch. Die Folge blickt zurück auf Arthur Flecks Demütigungen, seine Einsamkeit und den Moment, in dem aus Gegenwehr Gewalt und aus einem Menschen der Joker wird.

In atmosphärischen Reenactments begegnet eine Psychologin dem elfjährigen Arthur. Sie weiß nicht, was aus diesem Jungen einmal werden wird. Gemeinsam mit ihr stellt die Folge deshalb eine beunruhigende Frage: Würden wir das Böse erkennen, bevor wir wissen, wie die Geschichte ausgeht – oder sehen wir im Rückblick überall Zeichen, weil wir das Ende bereits kennen?

Ein Film von Kim Uhlich und Lisa-Marie Schnell

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