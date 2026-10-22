Johannes Hegemann für die herausragende Darstellung des Oliver Knöbel / der Olivia Jones in "Olivia" (Florida Film für das ZDF)



Magdalena Laubisch für die herausragende Darstellung der Rebecca Henselmann in "Die Nichte des Polizisten" (Gabriela Sperl für W&B Television GmbH im Auftrag von SWR und NDR in Zusammenarbeit mit EPO-Film für die ARD)



Andreas Bareiss wird mit dem Blauen Panther 2026 für die "Beste Serie" und die herausragende Leistung als Produzent für "Unfamiliar" (Gaumont für Netflix) ausgezeichnet.



Annette Frier (Co-Produzentin und Hauptdarstellerin) und Sonja Schönemann (Autorin) werden für die "Besondere kreative Gesamtleistung" bei "Frier und Fünfzig – Am Ende meiner Tage" (Brainpool TV und Good Humor für SAT.1 / Joyn) mit dem Blauen Panther 2026 ausgezeichnet.



Arndt Stüwe wird mit dem Blauen Panther 2026 für das "Beste Drehbuch" und die Leistung als Creator und Drehbuchautor von "Hundertdreizehn" (Windlight Pictures und Satel Film in Koproduktion mit dem ORF, dem WDR und der ARD Degeto Film für die ARD) ausgezeichnet.