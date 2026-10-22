Kultur
Blauer Panther TV & Streaming Award 2026
Bereits zum fünften Mal wurde am 21. Oktober 2026 der renommierte Fernsehpreis in einer glamourösen Abendshow in der Münchener BMW Welt verliehen. Wie im vergangenen Jahr moderierte Esther Sedlaczek.
- Datum:
PreisträgerInnen:
Kategorie Social Media:
Marcant für die politische Aufklärungsarbeit, die direkten Begegnungen und die kritische Einordnung mit @vollmarcant
Mit dem Blauen Panther 2026 als "Wegweisendes, digitales Wissensformat" wird stellvertretend für das Team von "Kurzgesagt" Gründer Philipp Dettmer für "Dinge Erklärt – Kurzgesagt" und "Kurzgesagt – In a Nutshell" mit @KurzgesagtDE und @kurzgesagt ausgezeichnet.
Kategorie Fiktion:
Johannes Hegemann für die herausragende Darstellung des Oliver Knöbel / der Olivia Jones in "Olivia" (Florida Film für das ZDF)
Magdalena Laubisch für die herausragende Darstellung der Rebecca Henselmann in "Die Nichte des Polizisten" (Gabriela Sperl für W&B Television GmbH im Auftrag von SWR und NDR in Zusammenarbeit mit EPO-Film für die ARD)
Andreas Bareiss wird mit dem Blauen Panther 2026 für die "Beste Serie" und die herausragende Leistung als Produzent für "Unfamiliar" (Gaumont für Netflix) ausgezeichnet.
Annette Frier (Co-Produzentin und Hauptdarstellerin) und Sonja Schönemann (Autorin) werden für die "Besondere kreative Gesamtleistung" bei "Frier und Fünfzig – Am Ende meiner Tage" (Brainpool TV und Good Humor für SAT.1 / Joyn) mit dem Blauen Panther 2026 ausgezeichnet.
Arndt Stüwe wird mit dem Blauen Panther 2026 für das "Beste Drehbuch" und die Leistung als Creator und Drehbuchautor von "Hundertdreizehn" (Windlight Pictures und Satel Film in Koproduktion mit dem ORF, dem WDR und der ARD Degeto Film für die ARD) ausgezeichnet.
Kategorie Entertainment:
Andrea Lange wird mit dem Blauen Panther 2026 für das "Beste Entertainment-Format" und die herausragende Produktion von "The Summit – Der steile Weg zur Million" (Prime Video) ausgezeichnet.
Publikumspreis, Beliebteste Familienshow: "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" mit Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf (Florida Entertainment GmbH im Auftrag von Joyn/ ProSieben)
Kategorie Kultur/Bildung:
Michael Souvignier und Till Derenbach werden für das "Beste Dokumentationsdrama" und die herausragende Produktionsleistung in "Nürnberg 45 – Im Angesicht des Bösen" (Zeitsprung Pictures GmbH in Koproduktion mit der Spiegel TV GmbH, im Auftrag von NDR, BR, SWR, WDR, RBB, MDR, HR, SR und Radio Bremen für die ARD) ausgezeichnet.
Markus Brauckmann (herausragendes Drehbuch) und Christian Twente (herausragende Regie) werden mit dem Blauen Panther 2026 für den "Besten Dokumentarfilm" von "Die Nacht von Paris – Terror am Stade de France" (LEONINE Documentaries im Auftrag von Sky Deutschland) ausgezeichnet.
Kategorie Information/Journalismus:
Nathan Goldblat wird mit dem Blauen Panther 2026 für die "Beste investigative Leistung" für die Dokumentationsserie "How to kill a puppy and get rich – Die Hunde-Mafia" (Film Five GmbH im Auftrag von Joyn / Pro Sieben) ausgezeichnet.
Franz Hinterbrandner und Max Reichel werden mit dem Blauen Panther 2026 für das "Beste Factual-Entertainment-Format" für Produktion und Kamera in "In höchster Not – Bergretter im Einsatz" (Timeline Production im Auftrag des Bayerischen Rundfunks für die ARD Mediathek) ausgezeichnet.
Ehrenpreis:
Über den Ehrenpreis des Ministerpräsidenten zum "Blauer Panther – TV & Streaming Award" darf sich in diesem Jahr Johannes B. Kerner freuen. Er wurde von Dr. Markus Söder per Live-Schalte in einer Aufzeichnung seiner erfolgreichen Show "Der Quiz-Champion" überrascht.