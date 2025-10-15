Kultur
Blauer Panther 2024 - TV & Streaming Award
Moderiert von Steven Gätjen und Eva Karl Faltermeier fand am 23.10.2024 die glanzvolle Verleihung des "Blauer Panther – TV und Streaming Award" in der BMW Welt in München statt.
- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 23.10.2027
17 x Blauer Panther: bereits zum dritten Mal wurden im Oktober 2024 die renommierten TV-Trophäen in der BMW Welt in München verliehen. Vormals bekannt als "Bayerischer Fernsehpreis" berücksichtigt die Auszeichnung seit 2024 auch Social Media Content. Die Preise werden in den Kategorien Information/Journalismus, Fiktion, Entertainment, Kultur und Bildung und neu: Social Media verliehen.
Zwei weitere Blaue Panther gibt es einmal für den Nachwuchs, sowie einen Ehrenpreis, der vom bayerischen Ministerpräsidenten persönlich ausgewählt wird. Durch die Sendung führen der Moderator Steven Gätjen und die bayerische Kabarettistin Eva Karl Faltermeier.
Zu den einzelnen Kategorien
In der Kategorie: Information/Journalismus geht der Blaue Panther an die Journalistin Sophie von der Tann (ARD) für Ihre Berichterstattung aus Nahost. Einen weiteren erhält der Regisseur Andreas Pichler für die Dokumentation: "Gefährlich nah – Wenn Bären töten" (BR/SWR/Sky) .
Die Kategorie Fiktion hält sechs Preise bereit. Ausgezeichnet: Katharina Stark als beste Schauspielerin für ihre Rolle in "Deutsches Haus" (Disney+). Den Panther als bester Schauspieler gewinnt: Aaron Altaras für seine Darstellung des Samuel Zweifler in "Die Zweiflers" (ARD). Die Headwriterin der Serie "Maxton Hall – Die Welt zwischen uns" (Prime Video): Daphne Ferraro wird für ihre Arbeit ebenso mit einem Panther belohnt wie der Creator und Showrunner der Serie: "Crooks" (Netflix): Marvin Kren. Für die Produktion "Neue Geschichten vom Pumuckl" (RTL+) räumen ab: die Produktion NEUESUPER und Regisseur Marcus H. Rosenmüller. Beste Serie wird "Maxton Hall – die Welt zwischen uns", produziert von "UFA Fiction" (Prime Video) .
Zwei Blaue Panther für die ZDF-Familie
In der Kategorie Entertainment geht der Preis an Host und Moderator Jan Böhmermann für "Lass dich überwachen!" (ZDF) Heidi Klum wird ausgezeichnet als Gastgeberin und Moderatorin von "Germany’s Next Topmodel by Heidi Klum, Staffel 19" (ProSieben).
In der Kategorie Kultur/Bildung geht der blaue Panther an Raymond und Hannah Ley für Buch und Regie von "Ich bin! Margot Friedländer" (ZDF) Jan Lorenzen gewinnt in derselben Kategorie für Buch und Regie von "Wir waren in der AfD – Aussteiger berichten" (ARD).
Den Preis in der Kategorie Social Media gewinnt Tahsim Durgun (TikTok: @tahdur) mit dem Beitrag "Danke, hier das Rezept" den Publikumspreis. (Beliebtester Social Media Content). Außerdem geht der Nachwuchspreis an Lorenzo Germeno für seine Rolle als Jannik in "Nackt über Berlin" (SWR/arte).
Ehrenpreis an Dieter Nuhr
Ausgezeichnet vom bayerischen Ministerpräsidenten: der Ehrenpreis für Dieter Nuhr. Markus Söder würdigt den Kabarettisten: "Dieter Nuhr macht Kabarett Deluxe. Mit seiner scharfzüngigen und ironischen Art verbindet er tiefgründigen Humor und gesellschaftliche Kritik. Dieter Nuhr greift in seinen Programmen auch unbequeme Themen auf. Mit Humor hält er dabei auch immer wieder der Politik den Spiegel vor. Dieter Nuhr hat die sogenannten kleinen Leute im Blick und spricht vielen Bürgerinnen und Bürgern aus der Seele. Dieter Nuhr begeistert mit seiner beliebten wie gefürchteten Schlagfertigkeit und seiner großen analytischen Klarheit. Bin über die Jahre echt ein großer Fan geworden - herzlichen Glückwunsch!"