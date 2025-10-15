Blauer Panther 2024 - TV & Streaming Award

Heidi Klum wird mit dem Blauen Panther ausgezeichnet.

Quelle: Medien.Bayern/Johannes Simon

In der Kategorie Entertainment geht der Preis an Host und Moderator Jan Böhmermann für "Lass dich überwachen!" (ZDF) Heidi Klum wird ausgezeichnet als Gastgeberin und Moderatorin von "Germany’s Next Topmodel by Heidi Klum, Staffel 19" (ProSieben).



In der Kategorie Kultur/Bildung geht der blaue Panther an Raymond und Hannah Ley für Buch und Regie von "Ich bin! Margot Friedländer" (ZDF) Jan Lorenzen gewinnt in derselben Kategorie für Buch und Regie von "Wir waren in der AfD – Aussteiger berichten" (ARD).



Den Preis in der Kategorie Social Media gewinnt Tahsim Durgun (TikTok: @tahdur) mit dem Beitrag "Danke, hier das Rezept" den Publikumspreis. (Beliebtester Social Media Content). Außerdem geht der Nachwuchspreis an Lorenzo Germeno für seine Rolle als Jannik in "Nackt über Berlin" (SWR/arte).