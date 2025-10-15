Blauer Panther 2023 - TV & Streaming Award

Moderatorin Dunja Hayali mit Markus Söder

Quelle: Johannes Simon

Der Blaue Panther Ehrenpreis geht an die Moderatorin Dunja Hayali, ausgezeichnet vom Bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder. Selbiger würdigt die Moderatorin: "Dunja Hayali steht für einen klaren Kompass gegen Rassismus, Frauenhass und Diskriminierung von Minderheiten. Mit Fakten, Klugheit und Humor setzt sie sich für Toleranz, Integration und eine demokratische Diskussionskultur ein. Gegner eines weltoffenen Deutschlands stellt Dunja Hayali immer wieder mutig zur Rede. So ist sie Vorbild für viele Menschen und wirkt weit über die Grenzen des Fernsehens hinaus in unsere Gesellschaft. Dunja Hayali zeigt damit ein journalistisches und gesellschaftliches Engagement, das wir in Zeiten von Fake News, Demokratiefeindlichkeit und Krisen mehr denn je brauchen. Dabei verfügt sie über eine beeindruckende journalistische Spannweite, vom 'Morgenmagazin‘ über 'das aktuelle sportstudio‘ bis zum 'heute journal'. Mit großer Professionalität vermittelt sie auch komplexe Sachverhalte verständlich, ohne oberflächlich zu werden. Dabei zeigt sie stets Empathie für die Menschen, um die es in ihren Berichten und Reportagen geht."