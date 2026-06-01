Kultur
Ray Dalton – Best-of Radltour-Konzerte 2025
13.500 Fans auf dem Festplatz im mittelfränkischen Herrieden freuen sich auf den US-amerikanischen Sänger aus Seattle: Ray Dalton.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 16.06.2026
- 02:25 - 03:10 Uhr
Neben seiner krassen Stimme und den hotten Dancemoves der vier Backgroundtänzerinnen und -tänzer werden die Fans zuerst mit einem wunderschönen Sonnenuntergang und dann mit einem großen Mond über Herrieden belohnt.
Ray Dalton wünscht sich und seinen Fans: "Lasst uns 'ne fette Party haben!" Und die gibt es dann auch - mit einer guten Show, einer fetten Band und feierndem Publikum. Zwischendurch versucht Dalton sich auch an dem ein oder anderen deutschen Wort. Und während seinen Hits wie "Call It Love", "ALL WE GOT" und "Do It Again" gibt es sogar den ein oder anderen Tequila mit den Fans.