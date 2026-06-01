Kultur
Rainhard Fendrich
15.500 Fans sorgen dafür, dass es auf dem ersten Konzert der BR-Radltour 2025 noch vor Beginn einen Einlassstopp gibt. Denn die österreichischen Musiklegende Rainhard Fendrich tritt auf.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 16.06.2026
- 03:10 - 03:40 Uhr
Fendrich spielt in Bad Neustadt an der Saale in Unterfranken auf dem Festplatz am ZOB seine größten Hits wie "Weus'd a Herz hast wia a Bergwerk", "Macho Macho" und "Es lebe der Sport". Seine sanften Klänge laden auch daheim zum Kuscheln und Zuhören ein.
Dafür verzichtet Fendrich sogar auf seine Gage und spendet für die Aktion Sternstunden 10.000 Euro.