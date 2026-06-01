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BAYERN 1-Abend in Miltenberg: Midge Ure.

Kultur

Midge Ure

Zwischen Weinreben, Felsen und direkt am Main spielt Midge Ure seine größten Hits auf der BR-Radltour 2025. Selbst ihm gefällt es dort, denn Miltenberg erinnere ihn an Schottland.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
16.06.2026
03:40 - 04:15 Uhr

15.000 Menschen tanzen gut gelaunt zu Hits wie "Dancing With Tears in My Eyes" und "If I was". Von Anfang an gibt Midge Ure Gas. Die Fans danken es ihm und singen bei seinen größten Hits in Chören mit. Eine Zeitreise zurück in einen Sommer der 1980er-Jahre.

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