Kultur
Midge Ure
Zwischen Weinreben, Felsen und direkt am Main spielt Midge Ure seine größten Hits auf der BR-Radltour 2025. Selbst ihm gefällt es dort, denn Miltenberg erinnere ihn an Schottland.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 16.06.2026
- 03:40 - 04:15 Uhr
15.000 Menschen tanzen gut gelaunt zu Hits wie "Dancing With Tears in My Eyes" und "If I was". Von Anfang an gibt Midge Ure Gas. Die Fans danken es ihm und singen bei seinen größten Hits in Chören mit. Eine Zeitreise zurück in einen Sommer der 1980er-Jahre.