Kultur
Malik Harris
Malik zaubert auf seiner Bühne zwischen wunderschönen alten Häusern ein kleines Wohnzimmer. Zwischen Lampen, Perserteppich und Pflanzen performt er an dem lauen Sommerabend ganz allein, nur mit seiner Loop-Station, seine Hits wie "Rockstars" und "Say My Name".
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 16.06.2026
- 01:55 - 02:25 Uhr
11.500 Menschen feiern Malik Harris auf der BR-Radltour 2025 im unterfränkischen Hammelburg.
Zwischen Seifenblasen und Konfetti springt Malik wie ein kleiner Flummi über die Bühne. Die Fans danken es ihm mit einem Chor, der für pures Gänsehaut-Feeling sorgt.