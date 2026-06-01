Kultur
Kamrad
Zum Abschluss der BR-Radltour 2025 heizt Kamrad 15.500 Menschen in Neuburg an der Donau ein. Im lässigen Outfit gibt der Ex-The-Voice-Juror Vollgas.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 16.06.2026
- 01:25 - 01:55 Uhr
- Verfügbar in
- D / CH / A
Das Publikum nimmt diese Energie von Anfang an auf und springt, tanzt und feiert zu Kamrads Hits wie: "Friends", "So Good" und "I Believe". Gänsehautfeeling gibt es bei "Be Mine", wenn das Publikum im Chor unter dem Vollmond mitsingt. Ein perfekter Sommerabend.