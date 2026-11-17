Kultur
Beethovens Wien - Ja, die geliebte Hoffnung
Rudolf Buchbinder folgt weiter Beethovens Spuren in Wien und Umgebung, der unruhige Geist Beethoven zog von Wohnung zu Wohnung.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 01.01.2027
- 10:40 - 12:05 Uhr
Der zweite Teil der Reihe führt in die Umgebung Wiens und nach Niederösterreich - nach Heiligenstadt (Bild oben der Innenhof des Beethoven Museums) , Grinzing, Mödling und Baden.
Beethoven sucht dort nicht nur Erholung und Inspiration, sondern auch Heilung für sein Leiden. Die "Sommerfrischen" inspirieren ihn Jahr für Jahr aufs Neue, es entstehen Kompositionen wie die 6te Smyphonie, die"Pastorale", die heiteren "Mödlinger Tänze", aber auch die gewaltige 9. Symphonie und die "Missa Solemnis". Rudolf Buchbinder und Barbara Rett spüren auf den unterschiedlichen Stationen den vielen faszinierenden Facetten des großen Komponisten nach.
Beethovens Domizil in Heiligenstadt beherbergt heute - als Standort des Wien Museums - das Beethoven Museum.
Von und mit Barbara Rett