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Beethoven Statue

Kultur

Beethovens Wien - Die Welt wollte ich umspannen …

Rudolf Buchbinder zeigt Beethovens Wien! Mit 22 Jahren kam das junge Genie "Ludwig van" aus Bonn nach Wien, wo er den Rest seines Lebens verbringen sollte. Durch die Sendung führt Barbara Rett.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
01.01.2027
08:40 - 09:50 Uhr
Verfügbar in
D / CH / A

Als großer Unruhiger - seine Umzüge von Wohnung zu Wohnung sind legendär.

Beethovenhaus Mödling, Beethovenzimmer Arbeitszimmer
Beethovenhaus Mödling (südl. v. Wien) Beethovenzimmer Arbeitszimmer
Quelle: ORF/ORF III/Museum Mödling

Mit dem Pianisten Rudolf Buchbinder, einem der besten Beethoven-Kenner weltweit, begibt Barbara Rett sich auf die Spuren des Komponisten in Wien. Die beiden besuchen Beethovens Wohnungen und Wirkungsstätten in den inneren Bezirken Wiens.

Das Pasqualati-Haus auf der Mölkerbastei, die Wohnung in der Laimgrubengasse, die Restaurants des ersten Bezirks, in denen er zu Gast war, und das Theater an der Wien, in dem unter anderem die Uraufführung seiner einzigen Oper "Fidelio" stattfand. Wer offnenen Auges durch die Stadt geht, kann - auch entlang der vielen Gedenktafeln und Denkmäler - noch heute überall dem Leben des einzigartigen Komponisten nachspüren!

Eine Dokumentation von Barbara Rett und Anna Marina Mattner

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