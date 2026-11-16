Kultur
Ludwig van Beethoven - Klavierkonzert Nr. 4
Der Musikverein Wien war im Mai 2011 Schauplatz für Rudolf Buchbinders Marathon. Er führte mit den Wiener Philharmonikern an zwei Tagen alle fünf Klavierkonzerte von Ludwig van Beethoven auf.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 02.01.2027
- 05:40 - 06:17 Uhr
- Verfügbar in
- D / CH / A
Klavierkonzert Nr. 4 in G-Dur op. 58
Rudolf Buchbinder, der Beethovenspezialist, war nicht nur Solist sondern dirigierte auch das Wiener Orchester. Der Konzert-Marathon wurde vom Publikum im Wiener Musikverein mit Standing Ovations belohnt.