Kultur
Ludwig van Beethoven - Klavierkonzert Nr. 3
Der Wiener Musikverein war im Mai 2011 Schauplatz für Rudolf Buchbinders Marathon. Er führte mit den Wiener Philharmonikern an zwei Tagen alle fünf Klavierkonzerte von Ludwig van Beethoven auf.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 01.01.2027
- 08:05 - 08:40 Uhr
- Verfügbar in
- D / CH / A
Klavierkonzert Nr. 3 in c-moll op. 37
Das dritte Klavierkonzert widmete Beethoven Prinz Louis Ferdinand von Preußen. Es wurde mit dem Komponisten als Solist uraufgeführt.