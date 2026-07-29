Aufgetischt - Judenburg

Haubenkoch Mario Kaura

Quelle: David Haslinger

Judenburg erwacht aus dem Dornröschenschlaf: Was mögen wohl die alten Häuser träumen, die sich geduckt um Turm und Marktplatz scharen und auch die engen, stillen Straßen säumen? Zwischen Alt und Neu, Historischem und Modernen, zeigt sich Judenburg in neuem Glanz.



Mit einem Lebensgefühl, fröhlich schwingend zwischen Dolce Vita und steirischer Bodenständigkeit. Während Haubenkoch Mario Kaura auf kreative Art das italienische Flair im Essen aufleben lässt, zollt die nächste Generation an Einheimischen der Heimat mit Mundartliedern Tribut. Getextet und gesungen wird von der Band Gnackwatschn nur auf Steirisch, die Musik ist eine Mischung aus Ska-Punk, Rock und Volksmusik.



Auf der Jölli-Hütte mitten im idyllischen Murtal schreiben sie am neuen Album. Karin Forcher bewirtschaftet seit 1996 einen Biobauernhof. Sie ist Mutter von 4.800 "Sunhendln". Der Name deshalb, weil die Ställe nach der Sonne ausgerichtet sind. Huhn und Ei sind bei der Familie Grundnahrungsmittel und Lebensgrundlage.