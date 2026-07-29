Aufgetischt - Grazer Grün

Gustav Troger, Performancekünstler, auf der ganzen Welt zuhause, in seinem Grazer Atelier.

Quelle: Katharina Heigl

Der Performancekünstler und Bildhauer Gustav Troger ("Mirror Man") lebt in LA und Graz, und hat sich mit verspiegelten Objekten vom Boot bis zum "Spiegel-Ei" international einen Namen gemacht. Den Film durchzieht ein performativer Prozess des Künstlers: er legt die erste Seite der "Charta der Menschrechte" aus Teigbuchstaben, um diese dann als Buchstabensuppe zu verkochen.



Raimund Gamerith erdenkt und fertigt Holzmöbel mit Hintergedanken. Er will das Bewusstsein dafür stärken, dass Design auch immer einen Bezug zu der Gegend hat, aus dem es kommt. Seine Liebe gehört den Formen und Strukturen, die heimische Holzarten wie Esche, Apfel, Birne, Weide und Eiche vorgeben.



Die Kunsthistorikerin Alena Janser hat viele Jahre lang in Galerien gearbeitet, bis sie sich entschloss, der Liebe zum Kochen mehr Raum in ihrem Leben einzuräumen. Sie hat allerdings kein Restaurant eröffnet, sondern bedient die Sehnsucht nach einem gesunden und wohlschmeckenden Büro-Mittagessen abseits der klassischen Wurstsemmel.



Der Küchenchef Michael Gauster und die Restaurantmanagerin Annemarie Gauster haben sich vor mehr als zehn Jahren beim gemeinsamen Arbeiten kennen und lieben gelernt. Um alle Facetten ihrer kulinarischen Vision unter einen Hut bringen zu können, braucht es zwei sehr unterschiedliche Standorte: das urbane "dreizehn" im Zentrum von Graz und den Landgasthof "Kreuzwirt", im grünen Idyll auf einem Hügel am Stadtrand gelegen.