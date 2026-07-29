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Das Grazer Grün rund um die Mur

Kultur

Aufgetischt - Grazer Grün

Natur und Kultur, von Menschen erdachtes Design und die Formen und Farben der zahlreichen Parks und Grünoasen fließen in Graz nahtlos ineinander.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
29.08.2026
16:40 - 17:30 Uhr

Wie ein grüner Mantel legen sich Stadtpark und Schlossberg um die Innenstadt, am Ufer der Mur lassen sich urbanes Flair und Architektur atmen. Der Film erkundet das künstlerische und kulinarische Graz entlang seiner grünen Lebensadern. Im Leben und Arbeiten der Protagonisten sind Urbanität und Naturverbundenheit untrennbar verwoben.

Wie ein grüner Mantel legen sich Stadtpark und Schlossberg um die Innenstadt, am Ufer der Mur lassen sich urbanes Flair und Architektur atmen während des Spaziergangs unter einem Blätterdach. Katharina Heigl erkundet das kulinarische und künstlerische Graz entlang seiner grünen Lebensadern.

Das Grazer Grün rund um die Mur.
Das Grazer Grün rund um die Mur.
Quelle: Katharina Heigl

Das Aufwachsen im Architekturbüro seines Vaters während des Grazer Architekturbooms der 1970er Jahre hat in Florian Satzinger die Liebe zum Zeichnen keimen lassen. Heute baut der Zeichner und Character Designer keine Häuser, sondern ganze Welten. Für Animationsfilme im Auftrag von Disney entwirft und entwickelt er Comic-Charaktere auf der Basis von Donald Duck und Alfred J. Kwack - eine Leidenschaft, die sich im Laufe der Zeit zu einem sehr entenaffinen Blick auf die Welt entwickelt hat.

Zwei sehr unterschiedliche Ansätze, die sich perfekt ergänzen und in spannungsreichen Kompositionen münden: die Sängerin und Komponistin Anna Heimrath und der Sounddesigner Carlos Rodriguez haben sich künstlerisch vor Jahren beim Schwerpunkt Filmmusik an der Grazer Universität für Musik und darstellende Kunst gefunden.

Gustav Troger, Performancekünstler, auf der ganzen Welt zuhause, in seinem Grazer Atelier.
Gustav Troger, Performancekünstler, auf der ganzen Welt zuhause, in seinem Grazer Atelier.
Quelle: Katharina Heigl

Der Performancekünstler und Bildhauer Gustav Troger ("Mirror Man") lebt in LA und Graz, und hat sich mit verspiegelten Objekten vom Boot bis zum "Spiegel-Ei" international einen Namen gemacht. Den Film durchzieht ein performativer Prozess des Künstlers: er legt die erste Seite der "Charta der Menschrechte" aus Teigbuchstaben, um diese dann als Buchstabensuppe zu verkochen.

Raimund Gamerith erdenkt und fertigt Holzmöbel mit Hintergedanken. Er will das Bewusstsein dafür stärken, dass Design auch immer einen Bezug zu der Gegend hat, aus dem es kommt. Seine Liebe gehört den Formen und Strukturen, die heimische Holzarten wie Esche, Apfel, Birne, Weide und Eiche vorgeben.

Die Kunsthistorikerin Alena Janser hat viele Jahre lang in Galerien gearbeitet, bis sie sich entschloss, der Liebe zum Kochen mehr Raum in ihrem Leben einzuräumen. Sie hat allerdings kein Restaurant eröffnet, sondern bedient die Sehnsucht nach einem gesunden und wohlschmeckenden Büro-Mittagessen abseits der klassischen Wurstsemmel.

Der Küchenchef Michael Gauster und die Restaurantmanagerin Annemarie Gauster haben sich vor mehr als zehn Jahren beim gemeinsamen Arbeiten kennen und lieben gelernt. Um alle Facetten ihrer kulinarischen Vision unter einen Hut bringen zu können, braucht es zwei sehr unterschiedliche Standorte: das urbane "dreizehn" im Zentrum von Graz und den Landgasthof "Kreuzwirt", im grünen Idyll auf einem Hügel am Stadtrand gelegen.

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