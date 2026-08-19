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Sabrina Fenzl füllt eine Flüssigkeit in ein Cocktailglas

Kultur

Sabrina Fenzl - Dachau

Ein Michelin-Stern nach nur einem Jahr: Sabrina Fenzl begeistert mit ihrem Gourmetrestaurant im Landkreis Dachau mit einer Küche, die Regionalität und Raffinesse verbindet.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
01.09.2026
11:50 - 12:20 Uhr

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Keyvisual Am Pass – Geschichten aus der Spitzenküche

AM PASS - Geschichten aus der Spitzenküche

Viele Zutaten stammen aus der eigenen Forstwirtschaft und finden kreativ ihren Weg auf die Teller. Geschätzt werden dort nicht nur die Gerichte, sondern auch die entspannte Atmosphäre und der offene Blick in die Küche.

Dabei begann die Laufbahn von Sabrina Fenzl nicht in der Küche, sondern im Service. Nach ihrer Ausbildung führte sie zwölf Jahre lang ein Catering-Unternehmen, bevor sie ihren Traum vom eigenen Fine-Dining-Restaurant verwirklichte.

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