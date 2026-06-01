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Sarah Hallmann, Sterneköchin in Berlin, arbeitet mit einem reinen Frauenteam und richtet einen Teller an

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Sarah Hallmann

Sarah Hallmann von "Hallmann & Klee" in Berlin-Neukölln bringt geballte Frauenpower in die männerdominierte Branche. Derzeit ist sie Berlins einzige mit einem Stern ausgezeichnete Küchenchefin.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
23.06.2026
11:55 - 12:25 Uhr

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Keyvisual Am Pass – Geschichten aus der Spitzenküche

AM PASS - Geschichten aus der Spitzenküche

Sie zeigt: Auch auf Topniveau kann Kochen entspannt und mit Freude stattfinden. Eine strenge Hierarchie und Drill sind kein Muss, um Erfolg zu haben. Ihr Signature Dish vereint die kulinarischen Lieblingserinnerungen ihrer Kindheit.

Sarah Hallmann ist auf einem Hof in Baden-Württemberg aufgewachsen. Als jüngstes Kind kam sie oft als Erste vom Kindergarten nach Hause und bekam von ihrer Großmutter als Vorspeise schon mal eine heiße Kartoffel. Im Garten ist sie immer an Liebstöckel-Büschen vorbeigelaufen, den Geruch verbindet sie bis heute mit Wohlfühlen und zu Hause. Es sind aber auch die große kulturelle Vielfalt und das Gefühl von Freiheit in Berlin, die sie zu ihren außergewöhnlichen Gerichten inspirieren.

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