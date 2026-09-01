Kultur
Am Pass – Stefan Fäth, Hamburg
"Am Pass" erzählt vom Alltag und dem Leben junger Sterneköche in Norddeutschland. Diesmal wird vorgestellt: Stefan Fäth, der das Gourmetrestaurant Jellyfish in Hamburg betreibt.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 29.09.2026
- 11:50 - 12:20 Uhr
Alle teilen die Leidenschaft fürs Kochen, 16-Stunden-Arbeitstage und enorme Verantwortung. Der Film bietet ungewöhnliche und sehr persönliche Einblicke in die Welt der Sterneküche.
Diesmal wird vorgestellt: Stefan Fäth, der das Gourmetrestaurant Jellyfish in Hamburg betreibt. "Am Pass" berichtet über einen Bayer, der auf einem Kreuzfahrtschiff kocht, und wie man mit Fischküche einen Stern ins Schanzenviertel bringt.