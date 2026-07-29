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Der Koch René Frank hält ein Holzstäbchen und einem rechteckigen Gegenstand mit Kaviar zwischen den Fingern

Kultur

Am Pass – René Frank, Berlin

René Frank, mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichneter Koch und international renommierter Patissier, hat einen ungewöhnlichen Ansatz: Er verbindet süße und herzhafte Produkte. Dies spielgelt sich in Gerichten wie dem "Caviar Popsicle" wider – ein luxuriöses Eis am Stiel in einem Mantel aus Kaviar.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
11.08.2026
11:50 - 12:20 Uhr

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Keyvisual Am Pass – Geschichten aus der Spitzenküche

AM PASS - Geschichten aus der Spitzenküche

Frank verarbeitet alles mit den Techniken der Patisserie. Dabei geht er weit über die klassischen Grenzen der Dessertküche hinaus. Er versucht, sich von Konventionen zu befreien, um neue Geschmackserlebnisse zu kreieren und gewohnte Muster zu durchbrechen.

Seine Küche nennt René Frank "non-binär", da sie immer Süßes mit herzhaften Elementen vereint, sich nicht nur auf eins von beidem konzentriert. Ein Ansatz, der sich in Gerichten wie dem "Caviar Popsicle" widerspiegelt – ein luxuriöses Eis am Stiel in einem Mantel aus Kaviar.

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