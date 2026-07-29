Kultur
Am Pass – René Frank, Berlin
René Frank, mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichneter Koch und international renommierter Patissier, hat einen ungewöhnlichen Ansatz: Er verbindet süße und herzhafte Produkte. Dies spielgelt sich in Gerichten wie dem "Caviar Popsicle" wider – ein luxuriöses Eis am Stiel in einem Mantel aus Kaviar.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 11.08.2026
- 11:50 - 12:20 Uhr
Frank verarbeitet alles mit den Techniken der Patisserie. Dabei geht er weit über die klassischen Grenzen der Dessertküche hinaus. Er versucht, sich von Konventionen zu befreien, um neue Geschmackserlebnisse zu kreieren und gewohnte Muster zu durchbrechen.
Seine Küche nennt René Frank "non-binär", da sie immer Süßes mit herzhaften Elementen vereint, sich nicht nur auf eins von beidem konzentriert. Ein Ansatz, der sich in Gerichten wie dem "Caviar Popsicle" widerspiegelt – ein luxuriöses Eis am Stiel in einem Mantel aus Kaviar.