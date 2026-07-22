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Douce Steiner gibt Würze über die Speisen

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Am Pass – Geschichten aus der Spitzenküche

Douce Steiner, Deutschlands einzige Zwei-Sterne-Köchin, führt den "Hirschen" in Sulzburg als Familienbetrieb. Gemeinsam mit ihrem Mann und ihrer Tochter widmet sie sich ganz dem Essen.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
04.08.2026
11:50 - 12:20 Uhr

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Keyvisual Am Pass – Geschichten aus der Spitzenküche

AM PASS - Geschichten aus der Spitzenküche

In ihrer Küche kreiert sie nur noch das, was ihr wirklich guttut, und lässt sich dabei von ihrer Leidenschaft für erstklassige Zutaten und handwerkliche Präzision leiten.

Im "Hirschen" wird Teamarbeit großgeschrieben: Dort richten alle die Gerichte gemeinsam an, was den familiären Spirit und den Teamgeist stärkt. Ein Beispiel für Steiners kulinarische Kunst ist ihre Neuinterpretation der französischen Bouillabaisse. Mit klaren Aromen und moderner Eleganz verleiht sie der traditionellen Fischsuppe einen frischen Kick - kombiniert mit Mango für eine außergewöhnliche Geschmackserfahrung.

Für Douce Steiner beginnt der Tag mit Gedanken ums Essen, die sie bei ihrem morgendlichen Schwimmtraining noch weiter vertieft. Ihre Leidenschaft für Kulinarik ist nicht nur Beruf, sondern eine Lebensphilosophie.

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