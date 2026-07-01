Kultur
Am Pass – Dirk Hoberg, Konstanz
Dirk Hoberg, Küchenchef des Gourmetrestaurants Ophelia in Konstanz, gibt Einblicke in seine offene Küche und die besonderen Herausforderungen, die diese mit sich bringt.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 28.07.2026
- 11:50 - 12:20 Uhr
In einem Raum, in dem die Gäste jeden Handgriff sehen und jedes Wort hören können, ist gute Kommunikation zentral. Deshalb sind Hektik, Rumbrüllen und lautes Hantieren tabu. Stattdessen hat Hoberg einen ruhigen, präzisen Arbeitsstil mit seinem Team entwickelt.
Er ist die Basis für eine harmonische und hochkonzentrierte Atmosphäre.
Hobergs kulinarische Herausforderung ist es, regionale Produkte vom Bodensee auf höchstem Niveau zu verarbeiten. Besonders interessieren ihn die Tomaten von der Reichenau - einer Insel, die fast vollständig aus Gewächshäusern besteht. Hoberg verbrachte dort einige Zeit, um das Handwerk der Bäuerinnen und Bauern besser zu verstehen und die Feinheiten dieses außergewöhnlichen Produkts zu schätzen.