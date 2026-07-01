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Der Koch Peter Friedén steht in seiner Spitzenküche. Über seiner rechten Schulter hat er ein Tuch, in den Händen hält er zwei Messer, übereinander gekreuzt.

Kultur

Am Pass – Peter Fridén, Andernach

Peter Fridén, Küchenchef des Restaurants "PURS" in Andernach, führt auf eine kulinarische Reise, die tief in seiner persönlichen Geschichte verwurzelt ist.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
21.07.2026
11:55 - 12:25 Uhr

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Keyvisual Am Pass – Geschichten aus der Spitzenküche

AM PASS - Geschichten aus der Spitzenküche

Geboren in Südkorea, aufgewachsen in Schweden und seit 2014 in Deutschland tätig, vereint Fridén in seiner Küche unterschiedliche kulturelle Einflüsse, die nicht nur seine Gerichte prägen, sondern auch seine Identität als Koch.

Mit einem neuen Team in Andernach setzt er seine Vision um und bringt frische Impulse in das Restaurant. Besonders spannend ist die Integration des schwedischen Löjrom-Kaviars – eines Produkts, das für Fridén ein Symbol seiner kulturellen Wurzeln und seiner Suche nach Authentizität darstellt. Lange hat er nach einem Weg gesucht, diesen besonderen Kaviar in seine Küche zu integrieren und den einzigartigen Geschmack Schwedens nach Deutschland zu bringen.

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