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Sternekoch Peter Wirbel schaut lächelnd in die Kamera während er in der Küche einen Teller mit einer Schokosoße aus einer Flasche dekoriert.

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Am Pass – Peter Wirbel, Sankt Ingbert

In dieser neuen Folge von "Am Pass" erzählt Peter Wirbel, Küchenchef im "Midi" im saarländischen St. Ingbert-Rohrbach, wie er seinen ersten Michelin-Stern erkocht hat.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
14.07.2026
11:55 - 12:24 Uhr

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Keyvisual Am Pass – Geschichten aus der Spitzenküche

AM PASS - Geschichten aus der Spitzenküche

In einer großen Kantinenküche hat er Gerichte für ein Gourmetrestaurant entwickelt. Eine wirkliche Herausforderung, da die Wege oft lang und nicht auf die detailverliebte Arbeit der Haute Cuisine ausgelegt sind.

Auch den Pass im Gastraum, wo die Teller angerichtet werden, muss er jeden Abend umbauen. Auf Wunsch des Inhabers kocht Peter Wirbel fast ausschließlich mit regionalen Produkten aus dem Biosphärenreservat Bliesgau. Ebenfalls eine Herausforderung, aus eher Bodenständigem Fine-Dining-Gerichte zu zaubern.

Besonders stolz ist Wirbel auf sein "Signature Dish" mit Roter Beete. Die perfekten Proportionen für die Komponenten musste er lange ausprobieren. Wesentlich für den Geschmack ist ein Sauvignon Blanc aus dem Bliesgau, der für den Spitzenkoch optimal zu seiner Beurre Blanc passt.

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