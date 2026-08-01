Kultur
Am Pass - Christian Bau, Perl-Nennig
Christian Bau, seit 2005 durchgehend mit drei Sternen ausgezeichnet, gilt als einer der besten Köche Deutschlands und prägt mit seiner japanisch inspirierten Küche eine ganze Generation.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 18.08.2026
- 11:50 - 12:20 Uhr
Überraschenderweise wurde er nicht durch ein langwieriges Bewerbungsverfahren, sondern eher zufällig bei einem spontanen Besuch des Restaurants zum Küchenchef ernannt und entwickelte dort seine unverwechselbare Handschrift.
Ein Höhepunkt seiner kreativen Küche ist sein Signature-Dish "Japanisches Meer", bei dem die Gelbschwanzmakrele im Mittelpunkt steht – ein Gericht, das Bau zu einem Markenzeichen gemacht hat. Es zeichnet sich vor allem durch die außergewöhnliche Produktqualität aus, die auch auf diesem Top-Niveau herausragend ist.