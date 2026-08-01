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Sterne-Koch Christian Bau beim Anrichten der Teller.

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Am Pass - Christian Bau, Perl-Nennig

Christian Bau, seit 2005 durchgehend mit drei Sternen ausgezeichnet, gilt als einer der besten Köche Deutschlands und prägt mit seiner japanisch inspirierten Küche eine ganze Generation.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
18.08.2026
11:50 - 12:20 Uhr

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Keyvisual Am Pass – Geschichten aus der Spitzenküche

AM PASS - Geschichten aus der Spitzenküche

Überraschenderweise wurde er nicht durch ein langwieriges Bewerbungsverfahren, sondern eher zufällig bei einem spontanen Besuch des Restaurants zum Küchenchef ernannt und entwickelte dort seine unverwechselbare Handschrift.

Ein Höhepunkt seiner kreativen Küche ist sein Signature-Dish "Japanisches Meer", bei dem die Gelbschwanzmakrele im Mittelpunkt steht – ein Gericht, das Bau zu einem Markenzeichen gemacht hat. Es zeichnet sich vor allem durch die außergewöhnliche Produktqualität aus, die auch auf diesem Top-Niveau herausragend ist.

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