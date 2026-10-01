Kultur
Am Pass – Maurizio Oster, Hamburg
Sterneküche neu gedacht: Wie gelingt Spitzenküche vegetarisch, bezahlbar – und familienfreundlich?
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 27.10.2026
- 11:55 - 12:25 Uhr
In "Am Pass" berichtet Maurizio Oster, Küchenchef des Hamburger Restaurants Zeik, von der Vereinbarkeit von Beruf und Familie im Sternerestaurant und zeigt, wie vegetarische Spitzenküche kostenbewusst gelingen kann.
Die Serie "Am Pass" erzählt vom Alltag und dem Leben junger Sterneköche in Norddeutschland. Am Pass, der Schnittstelle zwischen Küche und Service, richten sie ihre außergewöhnlichen Kreationen an, in denen sich ihre Gedankenwelt widerspiegelt. Sie alle teilen die Leidenschaft fürs Kochen, 16-Stunden-Arbeitstage und enorme Verantwortung. Ungewöhnliche und sehr persönliche Einblicke in die Welt der Sterneküche.