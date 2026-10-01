Kultur
Am Pass – Tim Extra, Bad Zwischenahn
Diesmal geht es zu Tim Extra ins Gourmetrestaurant "Apicius" in Bad Zwischenahn. Er berichtet über die Wiederbelebung des renommierten Hauses und das Einheiraten in eine Gastronomenfamilie.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 20.10.2026
- 11:45 - 12:15 Uhr
Die Reihe "Am Pass" erzählt vom Alltag und dem Leben junger Sterneköche in Norddeutschland. Am Pass, der Schnittstelle zwischen Küche und Service, richten sie ihre außergewöhnlichen Kreationen an, in denen sich ihre Gedankenwelt widerspiegelt.
Sie alle teilen die Leidenschaft fürs Kochen, 16-Stunden-Arbeitstage und enorme Verantwortung. Ungewöhnliche und sehr persönliche Einblicke in die Welt der Sterneküche.