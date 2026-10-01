Kultur
Am Pass – Geschichten aus der Spitzenküche
Diesmal ist das Filmteam Gast bei Randy de Jong im "Kesselhaus" in Osnabrück und berichtet über einen Niederländer, der dort kocht und mit niederländischer Gourmettradition überzeugt.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 13.10.2026
- 12:00 - 12:25 Uhr
Die Reihe "Am Pass" erzählt vom Alltag und dem Leben junger Sterneköche in Norddeutschland. Am Pass, der Schnittstelle zwischen Küche und Service, richten sie ihre außergewöhnlichen Kreationen an, in denen sich ihre Gedankenwelt widerspiegelt.
Sie alle teilen die Leidenschaft fürs Kochen, 16-Stunden-Arbeitstage und enorme Verantwortung. Ungewöhnliche und sehr persönliche Einblicke in die Welt der Sterneküche.