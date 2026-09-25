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Spitzenkoch Thomas Wohlfeld lehnt sich mit den Unterarmen auf die Durchreiche, den „Pass“, seiner Küche. Über ihm vier ausgeschaltete Wärmelampen.

Kultur

Am Pass – Thomas Wohlfeld, Hannover

Bei Thomas Wohlfeld in seinem Restaurant "Handwerk" in Hannover zeigt sich Spitzenküche in familiärer Atmosphäre - mit Höchstleistung, aber ohne Konkurrenzdenken.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
06.10.2026
11:50 - 12:20 Uhr

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Keyvisual Am Pass – Geschichten aus der Spitzenküche

AM PASS - Geschichten aus der Spitzenküche

Die Serie "Am Pass" erzählt vom Alltag und dem Leben junger Sterneköche in Norddeutschland. Am Pass, der Schnittstelle zwischen Küche und Service, richten sie ihre außergewöhnlichen Kreationen an, in denen sich ihre Gedankenwelt widerspiegelt.

Sie alle teilen die Leidenschaft fürs Kochen, 16-Stunden-Arbeitstage und enorme Verantwortung. Ungewöhnliche und sehr persönliche Einblicke in die Welt der Sterneküche.

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