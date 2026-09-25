Kultur
Am Pass – Thomas Wohlfeld, Hannover
Bei Thomas Wohlfeld in seinem Restaurant "Handwerk" in Hannover zeigt sich Spitzenküche in familiärer Atmosphäre - mit Höchstleistung, aber ohne Konkurrenzdenken.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 06.10.2026
- 11:50 - 12:20 Uhr
Die Serie "Am Pass" erzählt vom Alltag und dem Leben junger Sterneköche in Norddeutschland. Am Pass, der Schnittstelle zwischen Küche und Service, richten sie ihre außergewöhnlichen Kreationen an, in denen sich ihre Gedankenwelt widerspiegelt.
Sie alle teilen die Leidenschaft fürs Kochen, 16-Stunden-Arbeitstage und enorme Verantwortung. Ungewöhnliche und sehr persönliche Einblicke in die Welt der Sterneküche.