Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Kultur
  3. AM PASS
  4. Am Pass – Benjamin Peifer, Wachenheim
Sternekoch Benjamin Pfeifer

Kultur

Am Pass – Benjamin Peifer, Wachenheim

Benjamin Peifer, mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet und vom Gault-Millau zum Koch des Jahres 2025 gekürt, hat sich über Social Media einen Zugang zur japanischen Kochkunst erarbeitet.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
08.09.2026
12:00 - 12:30 Uhr

Mehr

Keyvisual Am Pass – Geschichten aus der Spitzenküche

AM PASS - Geschichten aus der Spitzenküche

Obwohl er nie in Japan gekocht hat, hat er sich intensiv mit der japanischen Küche auseinandergesetzt und interpretiert sie auf seine eigene Weise. Er verwendet dabei aber vorwiegend regionale Lebensmittel. Der Restaurantbesuch fühlt sich an wie eine Japanreise.

Peifers Signature Dish sind aufwendig zubereitete Hechtklößchen, die als Trüffel serviert werden. Auch sein "Bienenstich" ist längst über die Landesgrenzen hinaus bekannt.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.