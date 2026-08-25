Kultur
Am Pass – Benjamin Peifer, Wachenheim
Benjamin Peifer, mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet und vom Gault-Millau zum Koch des Jahres 2025 gekürt, hat sich über Social Media einen Zugang zur japanischen Kochkunst erarbeitet.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 08.09.2026
- 12:00 - 12:30 Uhr
Obwohl er nie in Japan gekocht hat, hat er sich intensiv mit der japanischen Küche auseinandergesetzt und interpretiert sie auf seine eigene Weise. Er verwendet dabei aber vorwiegend regionale Lebensmittel. Der Restaurantbesuch fühlt sich an wie eine Japanreise.
Peifers Signature Dish sind aufwendig zubereitete Hechtklößchen, die als Trüffel serviert werden. Auch sein "Bienenstich" ist längst über die Landesgrenzen hinaus bekannt.