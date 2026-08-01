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"Am Pass - Geschichten aus der Spitzenküche - Tobias Schmitt, Mainz": Im Sternerestaurant Favorite in Mainz hat er das sagen: Küchenchef Tobias Schmitt.

Kultur

Tobias Schmitt, Mainz

Tobias Schmitt, Küchenchef im "Favorite Parkhotel" in Mainz, hat seine Leidenschaft für die Gastronomie von seinem Vater geerbt, der ebenfalls ein erfolgreicher Küchenchef war.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
25.08.2026
11:50 - 12:20 Uhr

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Keyvisual Am Pass – Geschichten aus der Spitzenküche

AM PASS - Geschichten aus der Spitzenküche

Seit seiner Kindheit ist er regelmäßig mit seinem Vater in der Küche tätig und hat sich in dieser Tradition weiterentwickelt. Heute kämpft Schmitt mit den Herausforderungen des Personalmangels.

Er setzt auf eine kreative Lösung: Seine Köche und Köchinnen übernehmen auch den Service, um das Team zu entlasten und die Verbindung zu den Gästen zu stärken. Doch nicht jeder ist sofort von dieser unkonventionellen Methode überzeugt - vor allem die Unsicherheit, wie man die Gäste optimal betreut, spielt eine Rolle.

In seiner Küche präsentiert Schmitt zudem sein Signature-Dessert: ein Rote-Rosen-Sorbet mit Erdbeeren aus der zweiten Blüte. Diese besonderen Erdbeeren werden direkt vom Hof geholt, da die zweite Blüte nur alle sieben Jahre auf natürliche Weise entsteht und keine regulären Lieferwege existieren.

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