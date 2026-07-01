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Die Ulmer Köchin Alina Meissner-Bebrout in der Küche. Sie bereitet Nudeln mit einer Nudelmaschine zu.

Kultur

Am Pass – Geschichten aus der Spitzenküche

Alina Meissner-Bebrout zeigt, wie aus Zutaten wie Nudeln, Zwiebeln und Käse ein außergewöhnliches Gericht entsteht - mit der Zwiebel als Star.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
07.07.2026
11:55 - 12:25 Uhr

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Keyvisual Am Pass – Geschichten aus der Spitzenküche

AM PASS - Geschichten aus der Spitzenküche

Alina Meissner-Bebrout hat jahrelang allein in der kleinen Küche des "Bibraud" in Ulm gearbeitet. Sie traute sich lange nicht, andere anzustellen, weil sie niemandem diese harte Arbeit zumuten wollte. Inzwischen ist sie eine erfolgreiche Unternehmerin.

Sie führt ein zweites Restaurant und eine Eventlocation. Ihre vielfältigen Aufgaben lassen das Kochen oft in den Hintergrund treten. Dennoch vermittelt sie ihrem Team täglich ihre Vision und Leidenschaft fürs Kochen. Um diesen Schritt zu ermöglichen, musste sie lernen, Verantwortung abzugeben und sich auf ihr Team zu verlassen.

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