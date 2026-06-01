Kultur
Am Pass – Geschichten aus der Spitzenküche
Wie meistert Daniel Schimkowitsch, Küchenchef des "L.A. Jordan" in Deidesheim, seinen Weg zum zweiten Michelin-Stern? Ein Weg voller Challenges, Rückschläge und mutiger Entscheidungen.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 30.06.2026
- 11:50 - 12:20 Uhr
Schon in den ersten Jahren sorgte er mit seinem Auftreten und Veränderungen im Team für Kontroversen. Doch sein unerschütterlicher Fokus auf Qualität und Innovation hat ihn an die Spitze geführt. Besonders beeindruckend ist sein Umgang mit besonderen Produkten.
Gemeinsam mit einem Lieferanten entwickelte Schimkowitsch eine Methode, lebende Langusten nach Deutschland zu bringen - ein Schritt, der nicht nur handwerkliches Können, sondern auch eine intensive Auseinandersetzung mit ethischen Fragen verlangte.