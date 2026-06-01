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Hinter zwei Michelin-Sternen stecken Talent – und jede Menge Fleiß, Leidenschaft und Ausdauer. Daniel Schimkowitsch vom L.A. Jordan in Deidesheim in der Küche

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Am Pass – Geschichten aus der Spitzenküche

Wie meistert Daniel Schimkowitsch, Küchenchef des "L.A. Jordan" in Deidesheim, seinen Weg zum zweiten Michelin-Stern? Ein Weg voller Challenges, Rückschläge und mutiger Entscheidungen.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
30.06.2026
11:50 - 12:20 Uhr

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Keyvisual Am Pass – Geschichten aus der Spitzenküche

AM PASS - Geschichten aus der Spitzenküche

Schon in den ersten Jahren sorgte er mit seinem Auftreten und Veränderungen im Team für Kontroversen. Doch sein unerschütterlicher Fokus auf Qualität und Innovation hat ihn an die Spitze geführt. Besonders beeindruckend ist sein Umgang mit besonderen Produkten.

Gemeinsam mit einem Lieferanten entwickelte Schimkowitsch eine Methode, lebende Langusten nach Deutschland zu bringen - ein Schritt, der nicht nur handwerkliches Können, sondern auch eine intensive Auseinandersetzung mit ethischen Fragen verlangte.

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