Kultur
Alles außer Kartoffeln: Madam Chutney und der Geschmack von Freiheit
Sechs Köchinnen und Köche mit Migrationshintergrund, die erfolgreich die Gerichte ihrer Herkunftsländer kochen, stehen im Mittelpunkt dieser Dokumentationsreihe.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 17.08.2026
Dies ist die Reise einer jungen Frau von einem indischen Bergort nach Bayern. Nie wird sie vergessen, wie arm ihre Familie einmal war. Sie hat erlebt, dass die Welt brüchig ist. Aber auch, dass man ein Rezept auf einem kleinen Zettel mitnehmen kann.
Eine Erinnerung. Den Geschmack von Freiheit. Und mit ihm in der Fremde in Deutschland eine neue Welt erschaffen kann: Das hat sie getan - mit ihrem eigenen Restaurant "Madam Chutney".