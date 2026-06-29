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Kultur

Alles außer Kartoffeln: Conflict Kitchen - Nir Rosenfelds Traum vom Frieden

Sechs Köchinnen und Köche mit Migrationshintergrund, die erfolgreich die Gerichte ihrer Herkunftsländer kochen, stehen im Mittelpunkt dieser Dokumentationsreihe.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 14.08.2026

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Eine junge Frau in einer Industrieküche.

Alles außer Kartoffeln

Eine Welt ohne Tierleid – das ist das Ziel des veganen Frankfurters Nir Rosenfeld. Er betreibt mehrere israelische Restaurants in Frankfurt. Doch nach dem Terroranschlag der Hamas in seinem Geburtsland Israel erlebt er Anfeindungen und Bedrohungen.

Nir Rosenfeld wird manchmal gefragt, ob es "israelische Küche" überhaupt gibt. Wie kann er sich für Toleranz einsetzen – wenn sogar Essen politisiert wird?

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