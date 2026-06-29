Kultur
Alles außer Kartoffeln: Gambia im Topf - Bubacarrs Streetfood
Sechs Köchinnen und Köche mit Migrationshintergrund, die erfolgreich die Gerichte ihrer Herkunftsländer kochen, stehen im Mittelpunkt dieser Dokumentationsreihe.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 12.08.2026
In Gambia wäre Bubacarr niemals Koch geworden. Dort haben Männer in der Küche nichts zu suchen. Erst in Saarbrücken entdeckt er nach einer langen beruflichen Reise und zahlreichen Aushilfsjobs seine Passion: authentisches, afrikanisches Streetfood.