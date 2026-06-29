Kultur
Alles außer Kartoffeln: Die geheimen Rezepte der Familie Ting
Sechs Köchinnen und Köche mit Migrationshintergrund, die erfolgreich die Gerichte ihrer Herkunftsländer kochen, stehen im Mittelpunkt dieser Dokumentationsreihe.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 10.08.2026
Der deutsche Bundespräsident, der Schauspieler Lars Eidinger und der Künstler Ai WeiWei: Sie alle eint immer wieder eine gemeinsame Sehnsucht – die nach der angeblich besten taiwanesischen Nudelsuppe im "Lon Mens's Noodle House" in der Berliner Kantstraße.
Doch die vielen Menschen, die dort täglich Schlange stehen, ahnen nicht, welche persönliche Reise die Familie Ting auf sich nehmen musste, um sich ihren Platz in Deutschland zu erkämpfen.
Eine Geschichte, die am saudischen Königshaus beginnt und mitten hinein in den gegenwärtigen China-Taiwan-Konflikt führt. Eine Geschichte, die gerade wieder von Neuem geschrieben wird. Denn, wie die Tings sagen: "Ohne Fleiß kein Reis!"
Redaktionshinweis: 3sat zeigt fünf weitere Folgen der Dokumentationsreihe "Alles außer Kartoffeln: Menschen. Küche. Heimat." an den kommenden Werktagen - außer Samstag - jeweils gegen 9.45 Uhr.